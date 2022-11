A BERGAMO NASCE IL PATTO DEI PICENTINI TRA I SINDACI: UN AVVERTIMENTO AD ALFIERI ?

Insieme per i problemi dei territori, al di là delle appartenenze politiche: lo scrive il Sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio, da sempre esponente del Partito Democratico, a commento di una foto che lo ritrae insieme al Sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola, uomo del Partito Socialista Italiano di Enzo Maraio. Insieme a loro, pero’, c’è anche il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano, donna di Fratelli d’Italia, reduce dalla campagna elettorale per le Provinciali che l’ha vista avversario di Franco Alfieri, Presidente della Provincia in carica. Che si tratti di un messaggio che dai Picentini arriva proprio al neo Presidente della Provincia Alfieri ? Tanto D’Onofrio quanto Chiola sono proprio consiglieri provinciali di maggioranza, mentre Sonia Alfano, da qualche settimana, ha rassegnato le sue dimissioni per consentire l’ingresso in Consiglio Provinciale di Carmine Amato.

