A NUSCO, DA DOMANI, NIENTE SCUOLA IN PRESENZA: LO HA DECISO IL SINDACO DE MITA

Nel piccolo Comune di Nusco, in Provincia di Avellino, domani non si tornerà a scuola in presenza. A deciderlo il sindaco: l’ex Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita che, con una lettera aperta ai cittadini, spiega le ragioni della scelta.

Cari concittadini, in un quadro epidemiologico che vede un costante incremento del numero dei casi di positività da Covid-19 all’interno del territorio comunale, abbiamo ritenuto doveroso allungare i tempi di monitoraggio necessari a sancire la ripresa delle attività didattiche ed educative in presenza per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Il dato da non sottovalutare è legato al numero elevato di casi positivi appartenenti ad ogni fascia di età scolastica.

Questo fenomeno allarmante ci spinge ad agire con prudenza ed a procrastinare la riapertura delle scuole, almeno fino a quando l’Azienda Sanitaria Locale non avrà terminato gli screening sui contatti avuti da coloro i quali sono risultati positivi nei giorni scorsi.

Come è giusto che sia, esprimiamo il nostro completo rammarico per tale decisione, che seppur sofferta e difficile da accettare, appare oggi come l’unica via da seguire per scongiurare la proliferazione incontrollata del virus nel nostro Comune.

Forti di una piena collaborazione con le Forze dell’Ordine, a cui abbiamo richiesto un ulteriore e più fervido sforzo per scongiurare episodi spregiudicati di assembramento, ci sentiamo in dovere di rinnovare l’invito alla massima prudenza.

Fa parte del nostro dovere civico rispettare le regole, senza lasciar prevalere la leggerezza per nessun motivo.

Abbiamo tutti, indistintamente, il dovere morale di essere responsabili e di agire per il bene comune.

Lo dobbiamo innanzitutto ai bambini e gli studenti tutti della nostra Comunità, affinché possano finalmente tornare a frequentare la scuola con le attività in presenza.