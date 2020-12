ADDIO 2020, L’ANNO DELLE ELEZIONI A SETTEMBRE E DEL 70% DI VINCENZO DE LUCA

L’anno del Covid 19, l’anno in cui per le elezioni regionali si è votato a fine settembre: verrà ricordato, per questo, sotto il profilo politico, il 2020 in Campania ma anche per il successo straordinario, e senza precedenti, ottenuto alle Regionali dal Presidente Vincenzo De Luca. Piu’ del 70%, un dato che mai era stato ottenuto in Campania nelle precedenti Regionali con l’elezione diretta del Presidente, una percentuale che ha proiettato il nome dell’ex Sindaco di Salerno negli annali della politica campana. E si tratta di un successo ancora piu’ incredibile se si considera il dato di partenza dello stesso De Luca che, solo a marzo 2020, da tutti gli analisti, era considerato al tramonto della sua pur brillante carriera politica. Poi il Covid 19, l’emergenza, il lanciafiamme, il pugno duro, le ordinanze restrittive: argomenti che hanno straconvinto gli elettori campani che il 20 ed il 21 settembre hanno riaffidato nelle mani di De Luca la gestione della Regione Campania.

