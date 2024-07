ANCE AIES SALERNO. IL 10 LUGLIO INCONTRO SULLA NUOVA LEGGE URBANISTICA DELLA CAMPANIA

L’Ance Aies Salerno, in collaborazione e con il patrocinio degli Ordini Professionali della provincia di Salerno, il patrocinio della Regione Campania e del Consiglio regionale, della Provincia di Salerno, della Camera Amministrativa e dell’Università degli Studi di Salerno, organizza per domani, mercoledì 10 luglio (h.16) presso la Sala Pier Paolo Pasolini in via Alfonso Alvarez a Salerno, il Convegno “La Riforma Urbanistica Regionale L.R. 5/2024”.

L’obiettivo dell’incontro, di cui si allega locandina illustrativa, è quello di analizzare, alla presenza di autorità ed esperti del settore, gli elementi di novità e gli obiettivi della normativa regionale licenziata lo scorso 23 aprile 2024.

