ANCE AIES SALERNO ORGANIZZA IL SECONDO CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE EDILE

Lunedì 20 novembre parte il 2° Corso di Formazione per Operatore Edile. Visto il successo del primo corso, saranno altri 20 i lavoratori extracomunitari che, presso l’Ente Scuola Edile di Salerno in via Cerzone in località Brignano, inizieranno il Corso teorico/pratico che li vedrà impegnati per 48 ore.

Già predisposto un terzo corso per altri 20 lavoratori. Si segnala che i primi 20 cittadini extracomunitari che hanno frequentato il corso inaugurale del progetto hanno già trovato occupazione presso 15 imprese edili del sistema Ance AIES Salerno. La previsione è quella di formare ed occupare, per la fine dell’anno, 200 cittadini extracomunitari. L’appuntamento per l’inizio del secondo modulo di formazione è per lunedì 20 novembre presso la Scuola Edile di Salerno.