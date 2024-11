ANDREA VOLPE (PSI): “AUTONOMIA DIFFERENZIATA, SOSTENIAMO INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DE LUCA”

“Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato una proposta di Legge da inviare alle Camere. Come PSI sosteniamo questa iniziativa voluta dal Presidente De Luca che punta ad intervenire in materia di sburocratizzazione.

L’autonomia differenziata, così come scritta, penalizzerà il Sud. E non per mancanza di capacità ma per disparità di trattamento accumulato negli anni. Siamo pronti alla sfida dell’efficienza ma solo se ci saranno pari condizioni.”

Lo scrive Andrea Volpe, Consigliere Regionale del PSI.