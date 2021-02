ANDREA VOLPE (PSI) CON IL CAMPIONE DI MOTO 2 YARI MONTELLA

“Yari Montella è l’italiano che ha dominato l’Europeo Moto2 2020.

L’ho incontrato stamattina a Montecorvino Pugliano dove abbiamo preso un caffè durante il quale mi ha raccontato questa esperienza. Ha creduto nel suo sogno, non ha mollato e ha vinto. Con umiltà, come papà Mario ripete come un mantra.”

Lo scrive Andrea Volpe, consigliere rgionale del PSI.

Che onore avere giovani così determinati, pronti a sacrificarsi per portare in alto il nome della loro terra.

Avanti Yari, ci sono ancora tante sfide davanti a te, a noi!