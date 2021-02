ANGELO TOFALO (M5S) PRONTO A SOSTENERE DRAGHI? IL POST CHE FA DISCUTERE

Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, deputato del Movimento 5 Stelle, uno dei pochi a restare nel medesimo ruolo tanto nel Governo Conte 1 quanto nel Conte 2, rompe il muro di silenzio e con un post lascia aperta la porta ad un possibile sostegno al Governo Draghi, rappresentando la sua posizione che, a questo punto, potrebbe essere quella di altri parlamentari del Movimento 5 Stelle.

Ecco quello che Angelo Tofalo scrive su Fb: “È un momento difficile, lo è per la politica ma lo è soprattutto per il nostro Paese che non può più aspettare. La strada maestra da perseguire è indicata dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.”