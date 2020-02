ANTONIO ANASTASIO: “PROVINCIA, SCUOLE ABBANDONATE. IL DISAGIO DEL MATTEI FORTUNATO DI EBOLI”

“L’amministrazione provinciale a guida Partito Democratico, al di là delle dichiarazioni di facciata e degli interventi fatti per accontentare il dirigente o il consigliere provinciale di turno, ha completamente abbandonato la manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli Istituti Superiori di buona parte della Provincia di Salerno”. E’ quanto denuncia il dirigente di Fratelli d’Italia Antonio Anastasio.

“Tra le altre segnalazioni”, continua Anastasio, “in questi giorni mi è giunta quella dell’Istituto Mattei-Fortunato di Eboli dove studenti e docenti, da mesi, hanno segnalato la presenza di barriere architettoniche per l’accesso ai laboratori, che impedisce l’accesso di giovani meno fortunati, se non con l’aiuto e la buona volontà di amici e personale scolastico. E come se cio’ non bastasse, proprio all’ingresso dell’Istituto permangono, da mesi, forti infiltrazioni di acqua piovana che rendono scivoloso ed estramente pericoloso il pavimento”.

“Si tratta di interventi attesi da tempo”, conclude Anastasio, “che, forse, non prevedono la presenza degli stati generali del centro sinistra e che, per questa ragione, vengono messi in secondo piano: voglio ricordare al Presidente Strianese, ed a qualche attento consigliere provinciale del territorio della Piana del Sele, che la manutenzione delle scuole equivale alla sicurezza dei nostri figli. Un valore che non ha appartenenza politica o partitica”.