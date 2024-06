ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “CAMPAGNA ELETTORALE SUI TERRITORI, CASCIELLO SAPRA’ RAPPRESENTARCI IN EUROPA”

“Il nostro è un programma chiaro: dalla difesa unica alla tutela dei diritti, dalla transizione ecologica non ideologica al superamento del meccanismo di veto, dagli investimenti per la crescita ad una politica industriale che ci renda una potenza economica e non un condominio litigioso. L’Europa decide sulle nostre vite, sulla concorrenza, sulla nostra salute, sulle nostre case.”

Lo scrive il deputato di Azione Antonio D’Alessio.

È fondamentale innanzitutto andare a votare perché ci riguarda più di quanto pensiamo ed il cambiamento dipende da noi.

Abbiamo trascorso questa campagna elettorale girando i nostri territori per spiegare come intendiamo realizzare tutto ciò e proponendo candidati competenti e preparati come il nostro Gigi Casciello che sapranno rappresentarci al meglio.