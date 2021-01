ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA DA’ UNO STIPENDIO DA CHURCHILL A MASTURSI”

“La notizia che De Luca concede direttamente uno stipendio da 9 mila euro al mese a Mastursi rappresenta l’ultimo scandalo della sua gestione. Mandato via quando era solo indagato e riassunto quando era ormai condannato meritava un indennizzo per il trauma e quindi il Governatore della Campania ha pensato bene di concedere a Mastursi uno stipendio da Churchill. Peccato che tutto questo avviene con la tasca di Pantalone e che sia ora il cittadino campano a pagare Winston Mastursi.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania

