ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA PADRE E FIGLIO RECITANO TUTTE LE PARTI DELLA COMMEDIA”

“Quando il PD era al Governo, De Luca padre era di lotta e De Luca figlio era di governo; ora che il PD è all’opposizione, De Luca figlio è di lotta e De Luca padre è di Governo. Uno va alla piazza con la Schlein e l’altro preferisce presentare il libro a Torino; uno sostiene lo sciopero generale e l’altro dice che è un errore.

Una commedia che farebbe scompisciare se non fosse che per i cittadini c’è solo da piangere per il disastro che hanno generato in sanità, trasporti, cultura, promozione turistica. Giocano sulla pelle dei cittadini e sono incapaci di un’azione politica da stabilire finanche in famiglia. I loro seguaci non sono stanchi di esporsi a loro volta a questo ludibrio?”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.