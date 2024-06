ANTONIO IANNONE (FDI): “MARAIO, DOPO IL DANNO ERARIALE LA NOMINA AL POSTO DI ODDATI”

“L’ennesima vicenda che coinvolge la Regione Campania, dove evidentemente manca la trasparenza, in merito al danno erariale. Tra i destinatari degli inviti a dedurre notificati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli figura anche Vincenzo Maraio, segretario del Partito socialista italiano.

E guarda caso Maraio proprio oggi inizia l’incarico che incredibilmente De Luca gli ha conferito per coprire quel posto che era di Oddati, anch’egli coinvolto in una vicenda giudiziaria. Errare è umano ma perseverare è diabolico, dal momento che lo stesso De Luca ha già ricevuto condanne per danno erariale. Mi auguro che il tempo e il lavoro della magistratura faccia piena luce su questa vicenda ma ritengo che sia compito della politica attivare i suoi anticorpi anche in via cautelare”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.