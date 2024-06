ANTONIO IANNONE: “VOTARE PER FRATELLI D’ITALIA PER SFRATTARE LA SINISTRA DALL’EUROPA”

“Il voto a Fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni è l’unico voto utile per sfrattare la sinistra anche dall’Europa. Bisogna completare l’opera iniziata alle politiche. Chi scrive GIORGIA scrive ITALIA e la rende forte, stabile e credibile nel panorama europeo ed internazionale. Per la prima volta nella storia e’ possibile una maggioranza nel parlamento europeo che estrometta la sinistra e questo significa archiviare l’Unione della burocrazia e delle tecnocrazie.”

E’ quanto dichiara Antonio Iannone, Senatore e Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

Significa far nascere un’Europa che non sia nemica di agricoltori, pescatori, balneari e del Made in Italy. La scelta è tra il PD della Schlein e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, tra chi vuole confermare questa Europa e chi la vuole cambiare legandola alle sue radici cristiane. Gli altri voti ai partiti minori sono legittimi ma non utili, non sono una scelta netta di campo. Un’Italia protagonista e non più supina all’asse franco-tedesco e’ possibile realizzarla solo con Giorgia Meloni.