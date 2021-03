ANTONIO SANTORO: “IL PROGETTO DI PIU’ EUROPA E’ FALLITO, ORAMAI GIOCATTOLINO PER 3-4 SEGGI”

“Sulle vicende interne di Più Europa troverete articoli, ricostruzioni e post. Forse fin troppe parole, che finiscono per confondere le idee piuttosto che delineare un quadro preciso. Per chi ha tempo e voglia di farsi un’idea, ascoltando tutte le campane, su YouTube si trovano le registrazioni di direzioni e assemblee. Io proverò a dire la mia in poche righe, non tanto a uso del dibattito interno, quanto piuttosto per condividere con amici e persone che mi stimano la mia idea sul partito e su ciò che la politica debba rappresentare.” Lo scrive il Dirigente Nazionale di Piu’ Europa Antonio Santoro.

Negli ultimi mesi è venuto a galla un conflitto interno rispetto ai metodi, all’organizzazione e alla linea politica confusa della segreteria. Da subito, i temi posti nella discussione interna sono stati bollati da Emma Bonino, da Benedetto Della Vedova e dai loro accoliti – vicini convintamente o strumentalmente (si sa come funzionano le dinamiche interne dei partiti) – come rivendicazioni di visibilità e spazio personali, dettate dalla “cupidigia”. E mai sono stati considerati, invece, come il tentativo di porre una riflessione utile e costruttiva su come rigenerare e rilanciare un progetto politico che ha da sempre oscillato tra la straordinaria innovazione e il giocattolino per 3-4 seggi in Parlamento o per un posto di sotto governo.

Personalmente sono stato sempre dalla parte di chi riteneva che le cose non andassero bene. Ho condiviso il documento “Rigenerare Più Europa”, contribuendo in una prima fase a elaborarne una bozza. È ancora lì che si trovano le questioni e le proposte che in tanti abbiamo sostenuto e con cui riteniamo si dovesse fare i conti. Il nostro è sempre stato il partito dell’attivismo, del confronto, delle campagne, dei gruppi che vanno in strada o sui social a dire cose scomode, di chi senza reali sostegni economici o politici da parte della segreteria è stato in grado di portare una proposta di revisione costituzionale per l’ambiente e la sostenibilità nel discorso di insediamento di Draghi. Il nostro è stato il partito di chi con poche risorse – a volte con la stessa segreteria contro – ha partecipato alle elezioni comunali e regionali ottenendo risultati al di sopra di ogni aspettativa.

Da ieri, invece, il nostro si è palesato soltanto come il partito delle reazioni scomposte e della finta indignazione a uso stampa, di chi non comprende o non vuole comprendere che i progetti politici sono patrimonio comune di chi li anima e che, quando va sotto numericamente e politicamente negli organi, va via con il pallone, come si faceva da bambini nel cortile. Sono gli stessi che, siccome credono che il partito sia il loro – il resto è contorno, a volte anche fastidioso -, hanno ritenuto di non poter passare sulla sfiducia al tesoriere legittimamente e statutariamente votate a maggioranza assoluta dall’assemblea. Per inciso, il fatto: l’assemblea ha ritenuto non più meritevole di fiducia un tesoriere – rappresentante legale del partito – che ha consentito arbitrariamente centinaia di tesseramenti collettivi, non tracciabili, favorendo alcuni gruppi locali che per loro stessa ammissione avevano effettuato iscrizioni collettive palesemente vietate dallo Statuto.

Ritengo che ieri siano andati in onda – peraltro in diretta streaming – i titoli di coda di Più Europa, partito di fatto fallito o inesistente, se non come piccola etichetta che garantisce agibilità politica ai soliti noti o a qualche gregario sul territorio. L’alternativa sarebbe la rigenerazione totale del progetto con un’organizzazione e una leadership nuove. Ma, nelle condizioni attuali, pare una strada impossibile. Piuttosto, sarebbe auspicabile un’iniziativa per rilanciare e valorizzare le migliori energie del partito nell’ambito della costruzione dell’offerta alternativa, centrale e riformatrice, ai sovranisti e ai populisti. La Renew Italia di cui si parla e di cui ci sarebbe assoluto bisogno.

Questo è quello che credo. Quello che faremo, invece, mi auguro possa essere deciso insieme ai tanti con cui abbiamo condiviso un pezzo di strada, nel partito nazionale e sul territorio, e con cui esiste un rapporto di stima e di reciprocità politica.

Perché ogni crisi ha due facce, il pericolo e l’opportunità. E, da sempre, preferisco quest’ultima.