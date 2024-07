AUSINO, OGGI SI APPROVA SOLO IL BILANCIO. CDA, VERSO LA CONFERMA DELL’ATTUALE ASSETTO

Non ci sarà nessuna rivoluzione nell’assetto societario dell’AUSINO, la società i cui soci, tutti Comuni, questa mattina saranno chiamati ad approvare il bilancio, rinviando, a fine settimana, la assemblea elettiva per la individuazione dei nomi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica per tre anni. Dopo un iniziale apertura ad un cambiamento nella struttura, adesso tutto torna al punto di partenza, con i vertici del CDA che saranno assegnati ai Comuni di Cava de’ Tirreni, Salerno e Baronissi, con l’obbligo di una quota rosa, una donna, che dovrà, necessariamente, fare parte dell’organismo.

