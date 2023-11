AVELLINO, COMUNALI 2024. IL SINDACO FESTA PRONTO CON QUATTRO LISTE CIVICHE

Il Sindaco di Avellino Gianluca Festa è pronto ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Comunali della Primavera del 2024 con ben quattro liste civiche. Il tutto, ovviamente, in attesa delle decisioni del centro destra, sempre piu’ vicino ad un accordo programmatico con il primo cittadino del capoluogo Irpino.

Una coalizione civica, dalla quale scompaiono i partiti, a cominciare da quel Partito Democratico che, in maniera affannosa, sta cercando di mettere insieme una vasta alleanza per provare a strappare il Comune di Avellino ad un civico che, nella sostanza, non risponde alle segreterie di partito e che, anche in vista delle Regionali, rappresenta un grosso problema.

Ed il Centro Destra ? Per il momento tutto tace e dopo gli incontri delle scorse settimane, nei quali si è parlato di un possibile accordo programmatico con il Sindaco Gianluca Festa, tutto pare rimandato al dopo Elezioni Provinciali.