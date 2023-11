AZIONE COME IL PARTITO DEMOCRATICO: TESSERE FALSE IN CAMPANIA, STOP AI CONGRESSI

Ci sono pesanti irregolarità nel tesseramento di Azione in Campania e, per questo motivo, il partito a livello nazionale ha deciso di sospendere i congressi provinciali, che avrebbero fatto da preambolo a quello regionale, anche senza intervenire sull’attuale Coordinatore Regionale Giuseppe Sommese che, almeno per il momento, resta al suo posto. Niente assemblee elettive e riflettori puntati su quanto accaduto, soprattutto nelle ultime settimane, tra i tesserati di Azione in Campania che, per quanto con dimensioni ridotte, finisce nello stesso limbo in cui è terminato il Partito Democratico regionale. Gli organi di controllo nazionale del partito di Carlo Calenda hanno deciso di stoppare l’avvio dei congressi provinciali che, considerata la ragione dello stop, potrebbe essere annullati, come lo stesso tesseramento 2023.

Share on: WhatsApp