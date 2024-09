AZIONE DI CARLO CALENDA PERDE ALTRI PEZZI: ENRICO COSTA LASCIA IL PARTITO E TORNA IN FORZA ITALIA

In attesa delle decisioni della senatrice Maria Stella Gelmini e della deputata Mara Carfagna, Enrico Costa, deputato eletto con Azione, oggi ha annunciato di voler lasciare Carlo Calenda e di aderire a Forza Italia.

Il deputato di Azione, Enrico Costa, dice addio al partito di Carlo Calenda, per aderire al gruppo di Forza Italia alla Camera. ”Con l’adesione al gruppo parlamentare di Forza Italia, che formalizzerò a breve, proseguirò le battaglie garantiste che da sempre conduco”, assicura l’ex ministro in una nota dove annuncia il suo ‘ritorno’ in azzurro.

“Sono stato il primo deputato ad aderire ad Azione, ed ho vissuto ogni istante con la responsabilità e la consapevolezza di aver coinvolto tante persone in un percorso ‘terzo’ e liberale. Ho subito con sofferenza la frantumazione del Terzo Polo e le scelte conseguenti che hanno intaccato la terzietà di Azione. Uno spostamento progressivo dal progetto originario con un pullulare di alleanze a senso unico e’ per me del tutto innaturale. Non ho condiviso questo percorso e, pur rispettandolo, non posso seguirlo”, spiega Costa.