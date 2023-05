AZIONE – ITALIA VIVA: LISTA UNICA ANCHE PER LE EUROPEE 2024, ACCORDO RAGGIUNTO

Dopo settimane di tensione e di dichiarazioni al vetriolo a distanza, Matteo Renzi e Carlo Calenda, all’interno degli uffici del Senato, hanno siglato, in maniera ufficiale, l’accordo per la presentazione, come accaduto alle Politiche 2022, anche per le Europee del 2024 di una lista unica, con un simbolo che racchiuda quelli di Azione e di Italia Viva.

Per le Europee 2024 è probabile che il nome di Carlo Calenda venga eliminato dal simbolo, lasciando, invece, solo quelli dei due movimenti che, pur avendo una vita autonoma, hanno confermato la volontà di federarsi in occasione delle elezioni del 9 Giugno 2024.