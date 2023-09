AZIONE SALERNO. IL 2 OTTOBRE UN INCONTRO DEDICATO AL MONDO CATTOLICO E POPOLARE

C’è il deputato salernitano di Azione Antonio D’Alessio, insieme a tutti gli altri dirigenti di Azione Salerno, al lavoro per l’organizzazione dell’evento in programma per il prossimo 2 Ottobre che, secondo quanto trapela dal movimento di Carlo Calenda, sarà dedicato all’impegno dei cattolici e dei popolari in politica. In via di definizione l’elenco degli ospiti della manifestazione che dovrebbe segnare anche l’inizio della campagna elettorale per il prossimo appuntamento con le Europee 2024, con Azione Salerno che vorrebbe puntare su di un proprio candidato da inserire nella lista per la quale, a Napoli, da tempo, c’è già in campo l’ex Consigliere Regionale Luigi Bosco. D’Alessio, intanto, continua a raccogliere adesioni e sostegni per l’evento del prossimo 2 Ottobre – il primo per Azione Salerno – che dovrebbe avere anche la partecipazione dell’ex Ministro Mara Carfagna. I nomi, pero’, saranno molti ed alcuni anche a sorpresa.

