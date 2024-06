BARONISSI. AL VIA VERIFICA DEI VERBALI, PROCLAMAZIONE ELETTI IN CONSIGLIO PIU’ VICINA

E’ iniziata questa mattina e proseguirà anche domani, sabato 15 giugno, la verifica dei verbali delle 17 sezioni del Comune di Baronissi da parte della Commissione Elettorale che, nella mattinata di ieri, ha proceduto alla proclamazione del neo Sindaco Anna Petta. Il lavoro della Commissione è molto atteso in città per una serie di importanti verifiche che riguardano i singoli consiglieri ma anche l’attribuzione del numero dei seggi alle coalizioni che hanno partecipato all’ultima tornata elettorale. Secondo le previsioni, l’attività di verifica potrebbe concludersi per la metà della prossima settimana e, in questo modo, entro la fine della prossima settimana si potrebbe procedere alla proclamazione dei Consiglieri Comunali eletti. Da quel momento scatteranno i 10 giorni di rito per la convocazione, affidata al Consigliere Anziano, della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Baronissi.

Share on: WhatsApp