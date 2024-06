BARONISSI. DA ESTER SAPERE AD ANTONIO SANTORO: IL RINNOVAMENTO CON ANNA PETTA SINDACO

Ci sono i “veterani” ma anche delle novità molto interessanti all’interno del Consiglio Comunale di Baronissi, cosi’ come emerso dal voto dell’8 e 9 giugno che ha sancito, senza mezzi termini, la vittoria di Anna Petta che, nella mattinata di giovedi’, verrà proclamata ufficialmente Sindaco di Baronissi. E se la novità della prima donna Sindaco di Baronissi basterebbe, di per sè, a fare il titolo per questa tornata elettorale per le Comunali nel centro della Valle dell’Irno, ad aggiungere elementi di discussione arrivano le vittorie di Ester Sapere (Anna Petta Sindaco) e di Antonio Santoro (Uniamoci per Baronissi) che, dal mondo dell’impresa e delle attività produttive, arrivano con un importante bagaglio di esperienza all’interno del Consiglio Comunale. 440 i voti per la giovane Ester Sapere, imprenditrice del settore assicurativo, tra le prime a schierarsi al fianco di Anna Petta nella sua avvincente campagna elettorale. 325, invece, i voti ottenuti da Antonio Santoro, titolare di una società che si occupa di somministrazione di lavoro per le aziende. E le novità, a quanto si racconta in queste ore a Baronissi, non dovrebbero finire qui.

