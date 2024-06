BARONISSI. DOMANI 13 GIUGNO LA PROCLAMAZONE DEL NUOVO SINDACO ANNA PETTA

Domani, giovedì 13 giugno 2024, alle ore 10.30 | Sala Consiliare, Palazzo di Città

Si svolgerà domani mattina, giovedì 13 giugno 2024 alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città, la proclamazione del neo Sindaco del Comune di Baronissi, Anna Petta.

Un risultato straordinario ed emozionante per Anna Petta, prima donna al governo di Baronissi, con una vittoria netta al primo turno e un consenso popolare incredibile accompagnato da un entusiasmo crescente.

«È la vittoria di tutta la Comunità. La forza e il calore delle persone ci spinge ad andare avanti con determinazione ed entusiasmo. Sono profondamente onorata di indossare, con profonda responsabilità e gratitudine, la fascia tricolore: farò di tutto per essere all’altezza delle aspettative e della fiducia che le persone hanno riposto nella nostra idea di amministrazione. Invito tutta la Cittadinanza domani mattina per la proclamazione: sarà un momento straordinario di democrazia e di vita civile per la nostra Città», afferma la neo Sindaca Anna Petta.

Saranno presenti tutte le autorità civili e militari, i dipendenti comunali e i candidati delle tre liste della coalizione Anna Petta Sindaco.

«Sarà l’occasione per presentare alla città le priorità del nostro articolato programma. Imprimeremo una nuova svolta a Baronissi, con una politica moderna e innovativa, per realizzare una città inclusiva, sostenibile, all’avanguardia. Un cambio di passo, in cui metteremo in campo tutte le competenze per realizzare lo sviluppo economico e sociale e favorire il benessere di ogni persona. Finalmente, riuniamo tutte le forze della città, recuperando divisioni ataviche. Avremo al Governo una squadra unità, forte, capace. La nostra unità e il supporto condiviso sono la chiave del successo. Continuiamo insieme, con forza e passione, per raggiungere nuovi traguardi. Grazie a chi ci ha sostenuto. Grazie per tutto l’amore. Avevamo ragione noi, perché la nostra rivoluzione gentile ha vinto. Ringrazio tutti i candidati e tutti i miei compagni di avventura per aver abbracciato questo progetto sempre con il sorriso, parlando e ascoltando tutti. Abbiamo dimostrato che uniti si può realizzare qualsiasi cosa. Grazie a tutti per aver creduto in me». A dirlo è il Sindaco di Baronissi, Anna Petta