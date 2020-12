BARONISSI. IL SINDACO VALIANTE REPLICA ALLE DICHIARAZIONI RESPONSABILI CIA

In riferimento alla nota inviata questa mattina alla stampa dall’associazione Cia Irno, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante precisa quanto segue: “Sorprende il comunicato della CIA Irno; chi lo ha scritto ignora evidentemente che è già stato programmato l’incontro per mercoledì prossimo, stabilito con il rappresentante cittadino della Domenico De Vivo. Il Comune di Baronissi dal canto suo prosegue, per le proprie capacità finanziarie, nelle iniziative a sostegno del commercio locale. Nella seduta ultima del consiglio comunale è stato deliberato il rinvio della Tari al 2021-2022 per sostenere il più possibile l’economia locale in questo momento difficile. E’ stato preannunciato l’impegno, anche per tutto il 2021, di concedere gratuitamente a ristoranti, bar e connessi l’occupazione di suolo pubblico. L’Amministrazione sta verificando proprio con il rappresentante dei commercianti Domenico De Vivo, con il quale l’interlocuzione è frequente, ulteriori eventuali azioni a sostegno del comparto. Al tavolo di confronto di mercoledì prossimo naturalmente attendiamo anche chi ha scritto il comunicato CIA odierno”.

