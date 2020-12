BARONISSI. LUNEDI’ 14 DICEMBRE STRADA CHIUSA PER LAVORI: ECCO QUALE

Il Comune di Baronissi informa che lunedì 14 dicembre saranno effettuati lavori già programmati in via Convento/imbocco via Aldo Moro direzione Salerno, che riguarderanno il rifacimento delle zanelle di convogliamento delle acque piovane che hanno causato sconnessioni alla pavimentazione nelle passate settimane. L’intervento è necessario per migliorare il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane. Sarà necessario, anche ai fini della sicurezza delle maestranze, chiudere il tratto di strada fino all’incrocio con via Berlinguer. La strada resterà chiusa dalle ore 7.00 di lunedì 14 dicembre fino al termine dei lavori.

Share on: WhatsApp