BARONISSI. PRONTA LA NUOVA SCUOLA DEL CAPOLUOGO, VALIANTE: “UN VERO MIRACOLO”

Prosegue fattivamente l’impegno dell’amministrazione comunale di Baronissi per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli istituti scolastici. Dopo Aiello, il sindaco Gianfranco Valiante ha consegnato questa mattina la scuola primaria “Cosimato” in via Unità d’Italia, adeguata alle recenti norme antisismiche.

“È una grande emozione restituire alla città un plesso storico completamente rinnovato – ha sottolineato il sindaco Valiante – è una struttura degli anni sessanta che necessitava di interventi antisismici mai effettuati. Abbiamo fatto un miracolo amministrativo consegnando tre scuole (domani sarà inaugurato anche il plesso di Antessano ndr) in cinque mesi. Scuole completamente rinnovate, energeticamente efficientate, messe in sicurezza e rese più accoglienti. Ringrazio l’area tecnica, gli uffici del Comune e l’impresa per l’ottimo lavoro svolto”. “Prosegue l’impegno dell’amministrazione nell’ambito dei lavori pubblici – fa eco l’assessore all’urbanistica Maria Sarno – come da programma stiamo lavorando a opere strategiche con importanti investimenti nell’edilizia scolastica, una delle priorità di questa amministrazione”.

“L’attenzione nei confronti della scuola sarà sempre altissima – fa eco la consigliera comunale Luisa Genovese – ogni sforzo è stato fatto per consegnare in tempi brevi un plesso finalmente moderno e sicuro, efficiente e completamente rinnovato”.