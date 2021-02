BATTIPAGLIA. UGO TOZZI UFFICIALIZZA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO PER LE COMUNALI 2021

C’è ufficialmente un candidato di centrodestra: è il dottore Ugo Tozzi che dopo mesi e mesi di attese e trattative rompe gli indugi e annuncia di essere il candidato di Fratelli d’Italia a Battipaglia. E a seguito delle discussioni fatte coi partiti, grandi e piccoli, del centrodestra incassa già si convinti di “Cambiamo! Con Toti” e de “Il popolo della Famiglia”. Nell’attesa delle determinazioni di Forza Italia e Lega si rompono gli indugi. “Le attese stanno rendendo complicato il rapporto con l’elettorato di questa città che non vede chiarezza e a destra legge troppi dubbi – esordisce così il coordinatore cittadini di FdI Annalisa Spera – dubbi che solo i partiti posso fugare e noi vogliamo fugarli. Ugo Tozzi è il nostro candidato, e attendiamo che gli altri partiti di centrodestra presenti in città decidano in quale direzione andare e con chi. Noi attendiamo a questo punto fiduciosi che si converga su una unica indicazione, ma purtroppo l’attesa della rappresentanza che manca a livello provinciale e si riverbera nel locale stava creando un vuoto nella destra battipagliese che noi, come prima forza del centrodestra, sentiamo di dover colmare. Ugo Tozzi è il migliore candidato che potevamo esprimere: una persona perbene, leale, mai trasformista, che ha le capacità morali e personali di rappresentare la pacificazione in questa città, di cui Battipaglia ha estremamente bisogno”. Le fa eco il portavoce provinciale di Fdi, Giuseppe Fabbricatore : “Ugo Tozzi è il nostro candidato a Battipaglia e stiamo ancora attendendo gli alleati per poterci sedere e confrontarti e andare avanti uniti. Questo tavolo che noi richiediamo da mesi purtroppo non si è ancora insediato con Forza Italia e Lega perché mancano le rappresentanze. Restiamo in attesa di poterci finalmente sedere per un confronto sereno e un accordo duraturo e comune, ma sentiamo la necessità di iniziare a lavorare anche a Battipaglia per costruire una alternativa di governo valida e credibile”. Il delegato nazionale di Fdi Michele Gioia commenta entusiasta “Non ci sono mai stati dubbi sulla candidatura di Ugo Tozzi a Battipaglia, è l’uomo che incarna i valori di centrodestra e che noi ci auguriamo coaguli l’intero centrodestra di questa città”. La consigliera battipagliese di Fdi Rossella Speranza auspica l’unità del centrodestra indipendente del candidato sindaco garantendo “l’impegno a collaborare ad un programma semplice e lineare che possa concretamente realizzarsi per permettere a noi giovani di restare in questa terra. Sono certa che verrà messo da parte ogni tipo di egoismo o personalismo per ridare dignità a questa città”. Tozzi ha incassato l’ok di “Cambiamo! Con Toti” : il coordinatore provinciale Luigi Cerruti ha così commentato: “in seguito agli scenari che si sono aperti su Battipaglia riteniamo che, al netto di fughe in avanti di alcuni e della quasi immobilità di altri componenti del centrodestra, Ugo Tozzi rappresenta una ancora solida su cui poggiare idee e programmi fattivi dettati dalla sua lunga attività politica con una visione obiettiva e reale. Per quello che riguarda noi, porremo tutte le azioni per sostenere la sua candidatura a sindaco, senza sottrarci a fare la nostra parte anche di mediazione e sintesi con le altre forze in campo che vorranno ragionare su posizioni chiare e possibiliste per il bene della comunità”. Un si chiaro Tozzi lo ha incassato anche dai referenti de “Il Popolo della Famiglia”, Antonio Voria e Giuseppe Marchetta. “Questo che si crea con Ugo Tozzi è il primo nucleo dell’unità del centrodestra a Battipaglia: un centrodestra che è bene che si compattasse per il futuro della città. Andare insieme significa facilitare il percorso e per noi chiudere il centrodestra in una unica coalizione è un punto di forza notevole. E’ necessario dunque in tale ottica che partiti e movimenti di destra e di centro si mobilitino per andare insieme compatti perché con movimenti civici e senza ideali non si va da nessuna parte”. “Partiamo con l’obiettivo di restare insieme – dichiara il dottore Tozzi – abbiamo la necessità di iniziare a comunicare con la città e di dare una identità a un progetto politico che nella destra deve decollare e realizzarsi. Lavoriamo da tempo al programma di governo che vorremmo condividere con la coalizione e con tutti gli altri esponenti di centrodestra a Battipaglia: ma sentiamo la necessità di dare una idea chiara ai battipagliesi e dirgli che il centrodestra c’è ed è incarnato da persone e progetti ai quali dare fiducia e nei quali poter credere per iniziare un cambiamento e per opporci al populismo dell’amministrazione uscente e alla superbia del centrosinistra e dei mandatari di De Luca che da fuori vengono a comandare a Battipaglia. La città merita di piu, la città merita un progetto e un gruppo dirigenziale e politico che lo possa realizzare. ”.

