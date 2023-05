BCC MONTE PRUNO: LA LETTERA DEI VERTICI DELLA BANCA A TUTTI I SOCI

I vertici della Banca Monte Pruno, in attesa di incontrare i soci alla prossima assemblea che si terrà, in presenza, presso la Sede storica di Roscigno sabato 13 maggio p.v. alle ore 10,30, hanno voluto raggiungere i soci per condividere, con grande soddisfazione, attraverso una comunicazione ufficiale, i recenti ottimi risultati che la Banca, ancora una volta, è riuscita a raggiungere nell’esercizio appena trascorso ed assicurare il continuo interesse a proseguire in un percorso fatto di successi, puntando a consolidare la posizione della Banca attraverso la solidità, l’organizzazione e l’efficienza, consapevoli che sarà indispensabile, sempre di più, un adeguato bilanciamento della normativa di riferimento che punti ad una proporzionalità delle regole rispetto alla tipologia e alla grandezza degli istituti. È questo un passaggio fondamentale su cui si baserà il presente e il futuro di realtà bancarie come la Banca Monte Pruno, per meglio esprimere, altresì, il valore che il Gruppo Bancario può trasmettere alle BCC aderenti.

