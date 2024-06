BELLIZZI. LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI NICOLA PELLEGRINO (FUTURO IN COMUNE”

Futuro in Comune annuncia con entusiasmo che questa sera, alle ore 19:30, si terrà il comizio di chiusura della campagna elettorale in Piazza Antonio De Curtis. L’evento sarà guidato dal nostro candidato sindaco, Nicola Pellegrino, che si confronterà con i cittadini sul futuro della nostra città.

Sarà un momento cruciale per discutere le idee, i progetti e le soluzioni che la nostra lista intende mettere in atto per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Invitiamo tutti i membri della comunità e i rappresentanti dei media a partecipare a questo importante appuntamento, per ascoltare direttamente dalla voce di Nicola Pellegrino e degli altri candidati le proposte e gli impegni di “Futuro in Comune”.