BELLIZZI. VOCI IN COMUNE, ECCO IL NUOVO MOVIMENTO POLITICO DI NICOLA PELLEGRINO

Sarà presentato, ufficialmente, il prossimo 6 Luglio, con una manifestazione pubblica VOCI IN COMUNE, il nuovo movimento politico voluto dal Presidente del Consiglio Comunale di Bellizzi Nicola Pellegrino che, appena qualche settimana fa, aveva lasciato il gruppo di maggioranza del Sindaco Volpe.

Pellegrino, dunque, rompe gli indugi ed annuncia la sua discesa in campo in vista della prossima tornata elettorale della primavera del 2024 quando il Comune di Bellizzi sarà chiamato al voto per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.