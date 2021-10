BENEVENTO. CLEMENTE MASTELLA AL BALLOTTAGGIO MA LE LISTE SONO GIA’ MAGGIORANZA

Clemente Mastella, sindaco uscente di Benevento, sarà costretto al turno di ballottaggio nel corso del quale se la vedrà con il candidato del Partito Democratico Luigi Perifano. Per l’ex ministro della Giustizia del Governo Prodi altri 15 giorni di campagna elettorale con il dato delle liste che hanno, pero’, superato il 50% e che hanno già la maggioranza all’interno del Consiglio Comunale. Una situazione inattesa per Benevento: Mastella, sostenuto da ben 10 liste al primo turno, non è riuscito a superare la fatidica soglia del 50%, fermando a poche centinaia di voti dal traguardo. Per il suo avversario, invece, Perifano il 32% al primo turno.

