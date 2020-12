BILANCIO DELLA REGIONE. DOMANI PRIMA SEDUTA DECISIVA DELLA COMMISSIONE BILANCIO

Al via in Commissione Bilancio la discussione generale sul Documento di Economia e Finanza della Regione Campania – DEFRC 2021-2023, sul Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2021” e sul Disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania” .La II Commissione consiliare permanente, presieduta da Francesco Picarone, si riunirà lunedì 14 dicembre alle ore 10,00 nell’Aula del Consiglio regionale per ascoltare la relazione dell’assessore regionale al Bilancio Ettore Cinque, per la discussione generale e la predisposizione del calendario dei lavori.

Share on: WhatsApp