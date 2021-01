BRUNO TABACCI: “CONTE NON HA I VOTI, SI DIMETTA E FORMI UN NUOVO GOVERNO”

Bruno Tabacci, uno dei principali protagonisti delle trattative per la nascita di un nuovo Governo intorno al nome di Giuseppe Conte, in una intervista rilasciata al quotidiano Repubblica, scatta una fotografia dell’attuale situazione politica in cui si trova l’Italia.

l “traghettatore delle anime perse”, come è stato definito, si è fermato in rada. Perché non ci sono più le anime perse. “Ho fatto quello che potevo ma i numeri restano incerti e a questo Paese non serve una maggioranza raccogliticcia. A Conte ho suggerito un gesto di chiarezza: dimettersi per formare un nuovo governo. E se non ci riesce, si va al voto. Per vincere”.