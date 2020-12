CAPRI ED ANACAPRI CONTRO L’ORDINANZA DI DE LUCA: “RESTIAMO IN ZONA GIALLA”

I Sindaci di Capri e di Anacapri, nella serata di ieri, con una apposita ordinanza valida sul territorio comunale, hanno deciso di restare in zona gialla, come deciso dal Governo, e di non applicare l’ordinanza stabilita dalla Regione Campania che prevede la zona arancione, con grosse restrizioni per bar e per ristoranti.

Nei territori dei comuni di Capri e di Anacapri, dunque, da oggi ristoranti e bar aperti, con servizio ai tavoli fino alle 18:00. Secondo l’ordinanza dei Comuni la gestione dell’emergenza sanitaria, mediante il controllo agli sbarchi, viene garantita.