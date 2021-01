CARTELLE ESATTORIALI: IN ARRIVO PROROGA DI UN MESE PER L’INVIO AI CONTRIBUENTI

Dovrebbe essere varato oggi, nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri, il provvedimento che rinvia di un altro mese (dopo il primo stop fino al 1 febbraio), l’invio di milioni di cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate, bloccate dallo scorso marzo, in seguito all’emergenza Covid 19.

Il Governo sta valutando diverse ipotesi in campo: dal semplice rinvio delle notifiche ad un provvedimento che possa anche in questa fase procedere ad una riduzione degli importi dovuti, in particolare con il taglio di sanzioni ed interessi.

Intanto Ruffini, Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate, ha lanciato un allarme sulla difficile esigibilità di quasi 1 miliardo di euro di debiti fiscali, congelati dai provvedimenti di stop all’invio delle cartelle esattoriali.