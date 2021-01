CARTELLE ESATTORIALI: UN MESE DI RESPIRO, NOTIFICA RINVIATA AL 28 FEBBRAIO

Con un Decreto Legge accompagnato anche da qualche polemica interna, il Governo dimissionario ha provveduto a rinviare al 28 Febbraio 2021 la ripresa delle attività di notifica e di riscossione, sospese per l’emergenza economica legata alla crisi Covid 19. Una decisione, come sottolineato, accompagnata dall’ennesimo scontro tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: i pentastellati, infatti, avrebbero voluto introdurre nel decreto anche la possibilità di procedere con la rottamazione delle cartelle mentre il Ministro Gualtieri, anche per ragioni di finanza pubblica, si è opposto. Adesso tutto è rinviato al 28 febbraio ma è facile intuire che, a quella data, ci dovrebbero essere nuovi provvedimenti, almeno per scaglionare l’invio di oltre 50.000.000 di atti ai contribuenti italiani.

