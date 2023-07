CASTEL SAN GIORGIO. DAL COMUNE SINERGIE CON L’IMPRENDITORE AUSTRALIANO TOM ELEVATO

Il Comune di Castel San Giorgio lavorerà a scambi commerciali con l’Australia grazie ad una partnership con l’imprenditore Tom Elevato, tra i maggiori produttori orticoli d’oltreoceano. Questa mattina l’imprenditore australiano di origini sangiorgesi, alla terza generazione di agricoltori, è stato ricevuto a Palazzo di Città dal primo cittadino di Castel San Giorgio.

«È stato un vero piacere conoscere un imprenditore dalle grandi doti umane ed imprenditoriali che ha portato in alto il nome dell’Italia e anche della nostra Castel San Giorgio-ha detto il sindaco Paola Lanzara – un imprenditore che non ha mai dimenticato le sue origini e lo testimonia il suo grande attaccamento a Castel San Giorgio ed anche il suo desiderio di creare collaborazioni e sinergie con il nostro territorio. Grazie alla disponibilità di Tom Elevato intendiamo

verificare la possibilità di scambi commerciali e culturali tra il nostro comune e la città di Melbourne dove Elevato vive e lavora, sperando di creare nuove occasioni ed aprire nuove frontiere lavorative soprattutto per i più giovani » – ha concluso il sindaco Paola Lanzara.

A Tom Elevato il sindaco ha consegnato una targa ricordo in segno di ringraziamento per la visita ma anche per lasciargli la testimonianza della riconoscenza per i suoi traguardi che portano lustro a Castel San Giorgio ed a tutta l’Italia. Tom Elevato, che gestisce un’enorme azienda agricola insieme al figlio Louis, in questi giorni si trova in Italia e nell’Agro Sarnese Nocerino, dove sta incontrando imprenditori e amministratori di tutto il territorio.

La Elevato & Son è una delle aziende agricole più importanti d’ Australia che produce e commercializza in tutto il mondo broccoli e cavolfiori.

L’azienda si estende su 18mila ettari di terreno a Werribee South, arrivando fino alle porte di Melbourne.

Tom Elevato non ha nascosto il suo grande amore per l’Italia, da dove la sua famiglia è partita all’inizio del ‘900 per cercare fortuna in Australia.