CASTEL SAN GIORGIO. IL COVID NON FERMA LE TRADIZIONI: ECCO GLI ZAMPOGNARI

Il Covid non ha fermato la tradizione degli zampognari a Castel San Giorgio. Ieri e oggi le strade e le piazze della città si sono svegliate dal dolce e tradizionale suono delle zampogne. Ieri, dalle 10 alle 13, gli zampognari hanno fatto tappa presso le strade della zona capoluogo. Oggi, invece, dalle 10 alle 13 le canzoni tipiche del Natale sono risuonate nelle frazioni di Codola, Trivio, Castelluccio, Fimiani, Lanzara, Santa Maria a Favore, Aiello e Torello. “Ci tenevamo a questa tradizione e l’abbiamo salvata”, hanno detto la sindaca Paola Lanzara e l’assessore alle Pari opportunità, Giustina Galluzzo. “Certamente sono festività diverse per via del Covid-19. Ma respirare l’aria del Natale con le dovute precauzioni è un dovere per restare uniti e umani”.

