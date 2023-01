CASTEL SAN GIORGIO. NUOVA GRANA PER PAOLA LANZARA DAL SETTORE DEI RIFIUTI

Il gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia del Comune di Castel San Giorgio ancora una volta deve sottolineare quanto la nostra sindaca Paola Lanzara non ha a cuore le tematiche relative il mondo del lavoro.

Abbiamo più volte ribadito che, in quello che la sindaca ha definito un’isola felice, ci sono lavoratori di serie A e di serie indeterminata.

Nonostante i ripetuti solleciti ad essere ricevuti dalla prima cittadina, i lavoratori della SARIM, tramite la FIAL hanno avviato l’apertura di uno stato di agitazione “costringendo” ovviamente la Sindaca a incontrali presso la Prefettura avendo reso edotto il Prefetto su questa incresciosa situazione.

E’ al quanto strano come molte componenti variegate di questa maggioranza non siano a conoscenza del documento pubblicato. Ancora una volta prevale solo ed esclusivamente il delirio di onnipotenza di chi dovrebbe amministrare in maniera equa questo paese.

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nell’esprimere piena solidarietà ai lavoratori della Sarim affiancandoli in tutte le sedi per la tutela del loro lavoro invitano anche tutte quelle forze politiche che hanno a cuore le sorti del nostro paese, a dare prova di forza, richiamando alle proprie responsabilità il primo cittadino.