Il Sindaco Vincenzo Servalli con Ordinanza n° 62 del 3 febbraio 2021, che si riporta integralmente in allegato, ha disposto la chiusura della scuola primaria di Epitaffio ubicata in via Gaudio Maiori per giorni 10 a far data dal 4 febbraio 2021 con immediata sospensione dell’attività didattica in presenza e contemporanea attivazione della didattica a distanza (DAD)

Share on: WhatsApp