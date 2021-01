CAVA DE’ TIRRENI. RISTRUTTURATE LE PALAZZINE ERP DELLA ZONA PREGIATO

Sono state ristrutturate le due palazzine di Edilizia Residenziale Popolare in località Pregiato, di proprietà comunale, per un importo complessivo di circa 678 mila euro, ottenuti grazie ad un finanziamento regionale. Sono stati eseguiti lavori di impermeabilizzazione, eliminazione umidità di risalita, ascensori, rifacimento facciate, sostituzione degli infissi esterni.

“Soddisfatti per aver dato una risposta concreta a tante famiglie – afferma l’Assessore alla manutenzione, Nunzio Senatore – due palazzine con circa 50 famiglie che vivevano praticamente da sempre una condizione di disagio e che grazie ai fondi regionali che abbiamo intercettato nel 2018 siamo riusciti a ristrutturare, così come abbiamo fatto per gli alloggi di via Carillo. Siamo impegnati a migliorare e ristrutturare tutto il patrimonio edilizio comunale, reperendo le risorse necessarie e con una intensa attività di manutenzione straordinaria”.