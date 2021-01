CAVA DE’ TIRRENI. STOP ALLA VENDITA DI BEVANDE DALLE 18:00 NEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Al fine del contenimento della pandemia sul territorio comunale, il Sindaco Vincenzo Servalli ha emesso Ordinanza Sindacale n.49 del 27 gennaio 2021, con la quale è imposto ai titolari delle rivendite tramite distributori automatici “H24”, il divieto di vendita di bevande alcoliche e non, dalle ore 18.00 alle 5.00, fatta eccezione dell’acqua.

Inoltre, come già stabilito in precedenza, si ricorda l’obbligo della rigida osservanza delle norme previste dai protocolli anticovid ed in particolare del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, la pulizia e l’igienizzazione, anche più volte al giorno, degli ambienti, delle attrezzature, ed in particolare delle pulsantiere, la predisposizione per uso comune di prodotti igienizzanti per le mani.