CLOTILDE GALANO (FDI): “DE LUCA FA LO SCERIFFO CON LA SALUTE DEI CITTADINI”

“Con vero rammarico, ho letto l’ordinanza numero 17 del 6 maggio 2021, con la quale il presidente De Luca stabilisce che non sarà più possibile adire alle strutture ospedaliere se non dopo aver esibito il certificato vaccinale. I metodi di persuasione sono sempre gli stessi, pressioni, minacce, il tutto accompagnato da un po’ di abuso di potere. L’argomento è spinoso, ed occorre il richiamare, in primis, la nostra fonte normativa primaria, la Costituzione, che agli articoli 3, stabilisce il divieto di discriminazione in tutte le sue sfaccettature, e l’articolo 32, che, non solo sancisce il diritto alla tutela alla salute, ma anche l’obbligo ad un trattamento sanitario, solo se vi è una legge che lo preveda.”

Lo scrive la dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Clotilde Galano.

Innanzitutto, non vi è alcuna legge specifica che preveda un trattamento sanitario obbligatorio;il vaccino, insieme ai tamponi e le mascherine, lo sono, inesorabilmente. Però l’accento lo porrei, non tanto sugli obblighi dei cittadini, che in quest’ultimo anno e mezzo, sono diventati veramente tanti, ma sugli obblighi che le istituzioni hanno, o meglio, dovrebbero avere, nei confronti di chi li ha eletti. Il primo, è sicuramente, il dovere di informare secondo verità, nel caso specifico, scientifica, e smettere di propinare siparietti fuorvianti e concordati tenuti da “illustri luminari” dai cachet proficui, continuamente imbeccati dalle conduttrici mediaticamente istruite, allo scopo di ingenerare allarmismo e preoccupazione. Il secondo è quello di abbandonare le postazioni di comando di questa “pandemia” e lasciarla finalmente ai medici, che il loro lavoro lo sanno fare egregiamente;deve essere il medico curante che dovrà valutare, senza condizionamenti, se il proprio assistito dovrà vaccinarsi, in base all’età ed alla sua anamnesi, e non in funzione di assurdi parametri,che nulla hanno a che vedere con la medicina. Inoltre, obbligare ad un vaccino, usando escamotage, quali i vari divieti che spunteranno come funghi, non è corretto, quando, questi sieri sperimentali, dei quali avremo i risultati reali solo nel 2023,sono stati autorizzati ma non approvati dall’EMA, in quanto carenti della sufficiente sperimentazione (Regolamento Ce 726/2004 comma 4),dovrebbero essere oggetto di libera scelta del cittadino, e solo dopo aver firmato il consenso informato.