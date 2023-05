COMMISSIONE ANTIMAFIA. NOMINATI I CAMPANIA IANNONE, CANTALAMESSA, ZINZI E GUBITOSA

E’ stata ufficialmente convocata la prima riunione della Commissione Bicamerale Antimafia di cui fanno parte anche alcuni parlamentari campani tra cui Antonio Iannone (Fdi), Cantalamessa e Zinzi (Lega), Gubitosa (Movimento 5 Stelle). Ecco l’elenco completo dei componenti della Commissione Bicamerale Antimafia che si riunirà, per la prima volta, il prossimo 23 Maggio.

“Comunico – ha detto – che il presidente del Senato, in data 17 maggio 2023, ha chiamato a far parte della commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, i senatori: Cantalamessa, Castiello, Della Porta, Aurora Floridia, Iannone, Melchiorre, Minasi, Mirabelli, Musolino, Nave, Paita, Potenti, Rando, Rastrelli, Russo, Sallemi, Salvitti, Scarpinato, Sigismondi, Silvestro, Sisler, Spelgatti, Ternullo, Valente e Verini. Il presidente della Camera dei deputati, nella stessa data, ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Antoniozzi, Ascari, Barbagallo, Bicchielli, Cafiero De Raho, Carrà, Castiglione, Colosimo, Congedo, D’Attis, De Corato, Gallo, Gubitosa, La Salandra, Maiorano, Michelotti, Orlando,

Piccolotti, Pittalis, Pretto, Provenzano, Serracchiani, Sudano, Tenerini e Zinzi”.