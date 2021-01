COMUNALI 2021 IN CAMPANIA. ORA IL CENTRO DESTRA E’ AL COMPLETO: BASTA ALIBI

Con la nomina del nuovo Coordinatore Regionale della Lega (l’europarlamentare Valentino Grant, nominato da Matteo Salvini), il quadro territoriale dei partiti del centro destra si è completato: ora non ci sono piu’ alibi per iniziare, e concludere in tempi rapidi, le trattative per la definizione delle candidature almeno nei quattro comuni capoluogo: Napoli, Salerno, Caserta e Benevento.

Da tempo Fratelli d’Italia e Forza Italia (all’interno della quale non è escluso qualche ulteriore cambiamento nella struttura organizzativa), attendevano la conclusione della riorganizzazione interna della Lega in Campania che, da tempo, era affidata al parlamentare Nicola Molteni, lontano dai territori e dalle problematiche di dirigenti ed amministratori locali.

Con Valentino Grant la Lega cambia pagina: viene premiato il merito ed il consenso, visto e considerato che il politico di Caserta, alle ultime elezioni europee, ha mostrato sul campo la capacità di attrarre il voto degli elettori.

Ora la parola passa al tavolo regionale del centro destra: da Grant (Lega) a Iannone (Fratelli d’Italia) per finire a De Siano (Forza Italia).