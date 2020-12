COMUNE DI BARONISSI. RACCOLTA DIFFERENZIATA, PREMIO DA LEGAMBIENTE

Baronissi con l’83% di raccolta differenziata è l’unico comune “Rifiuti Free” della provincia di Salerno, tra le città oltre i 15mila abitanti. Questo pomeriggio, nel corso dell’EcoForum 2020, Legambiente Campania ha premiato il Comune di Baronissi (presente all’appuntamento on line l’assessore all’ambiente Alfonso Farina) per la capacità di contenimento della produzione di rifiuto secco indifferenziato. Sono Comuni Rifiuti Free di Legambiente quelli dove la raccolta differenziata funziona correttamente ma soprattutto dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 Kg di secco residuo all’anno, ovvero di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento. Per i comuni oltre i 15mila abitanti, in Campania, riconoscimenti solo per Baronissi e Ottaviano. “Essere premiati come primi in provincia di Salerno e in Campania è ovviamente motivo di grande soddisfazione – sottolinea il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante – il premio è la conferma dell’impegno profuso da questa amministrazione per migliorare e ottimizzare il sistema di raccolta differenziata. Siamo una città di esempio nell’organizzazione del servizio, ma soprattutto nell’ambito dell’educazione e formazione al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità ecologica”.

