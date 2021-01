COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI. CONVOCATA COMMISSIONE SANITA’ SU CASO OSPEDALE

La Presidente della VII Commissione consiliare ”Sanità e Servizi Sociali”, Paola Landi, martedì 12 gennaio 2021, facendo seguito agli esiti del Consiglio Comunale del 7 gennaio scorso, ha convocato la Commissione per venerdì 22 gennaio, alle ore 16, presso l’Aula “Sabato Martelli Castaldi” di Palazzo di Città per la discussione su: “Iniziative a tutela della piena continuità operativa del Presidio S. Maria Incoronata dell’Olmo”.

“Come ha detto il Sindaco Servalli in Consiglio – afferma la Presidente Landi – l’ospedale è un patrimonio della città e siamo tutti chiamati alla sua tutela. Auspico che questa importate riunione possa essere un momento di piena condivisione e dimostrare che su un tema fondamentale per la salute dei cittadini cavesi non c’è colore politico”.