COMUNE DI PAGANI. APERTE LE CANDIDATURE PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

«Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Pagani offre l’opportunità ai giovani paganesi di vivere l’esperienza del Servizio Civile Nazionale – ha detto Gaetano Cesarano – Consigliere comunale di Pagani -. Un obiettivo raggiungo grazie al rapporto che ho ritenuto essenziale riallacciare dallo scorso anno con Fondazione Amesci , che ringrazio per il supporto che ci fornisce nel percorso progettuale, permettendoci di offrire quest’opportunità di crescita per i ragazzi del nostro territorio anno dopo anno. Il nostro Comune ha bisogno di giovani impiegati a migliorarne i servizi, valorizzando le nostre radici, la cultura locale e potenziando i rapporti tra ragazzi e istituzioni, e siamo sicuri che i giovani paganesi anche quest’anno sapranno cogliere questa opportunità pensata per loro».