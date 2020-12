COMUNE DI SALERNO. BILANCIO IN AULA IL 29 DICEMBRE, OGGI RIUNIONE DI MAGGIORANZA

Il Bilancio consolidato, quello che coinvolge anche i fondi che il comune eroga per il funzionamento delle società partecipate, arriverà in aula a Palazzo di Città a Salerno, il prossimo 29 dicembre per quello che sarà l’ultimo consiglio comunale dell’anno. E per evitare spiacevoli sorprese nel pomeriggio di oggi, martedi’ 22 dicembre, si terrà anche una riunione di maggioranza per verificare numeri e, soprattutto, partecipazione dei consiglieri comunali alla seduta di martedi’ 29 dicembre. Sotto i riflettori dell’attenzione politica ci sono i consiglieri di Italia Viva ma anche quelli del Partito Socialista Italiano che, nelle ultime settimane, hanno espresso piu’ di qualche perplessità sull’operato della giunta del Sindaco Vincenzo Napoli.

Share on: WhatsApp